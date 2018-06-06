為重病妹妹籌措醫療費 姐姐願賣身「誰出錢就嫁給他」

2018-06-06 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南一名23歲女子崔橋，為替生重病的妹妹籌措龐大的醫療費，便對外宣稱「要是有人願意出錢給妹妹治病，我現在就可以嫁給他！」消息一出引發網友熱議，崔橋的母親則痛哭「妹妹的病把妳給毀了！」

綜合中媒報導，崔橋14歲的妹妹崔纖罹患急性淋巴性白血病，每個月必須花上10萬元人民幣（約新台幣50萬元）的醫療費，但擔任清潔工的父親收入只有人民幣1千多元（約台幣5千元），且還患有心臟病，加上母親是個身障人士無法工作，讓家中經濟陷入困境。

原本是名幼稚園老師的崔橋為了照顧妹妹，便辭掉工作當妹妹的全職看護，還因妹妹年紀小、怕她承受不了心理壓力，不敢對她說出病情，「怕妹妹胡思亂想，能瞞多久是多久。」這也讓崔橋的朋友看了於心不忍。

由於醫療費多半是向親朋好友借來的，而崔橋也不想給父母壓力，只好宣稱，「只要有人娶我，願意出錢給妹妹治病，我現在就可以嫁給他！」會願意這麼做的原因，只因為「她身上和妹妹身上流著一樣的血」。崔橋母親對此則相當慚愧，哭著說「妹妹的病把妳給毀了！」

崔橋的故事經媒體報導後，透過募捐平台獲得80多萬元人民幣（約新台幣400萬元）的捐款，但有網友質疑她的動機不單純，認為她利用同情心獲得愛心捐款。對此，崔橋表示當初很後悔受訪，「情急之下才說出願意賣身救妹妹這句話，但不管如何，為了妹妹能做都會全力去做。」