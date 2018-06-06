中客團32死車禍 傳北韓4官員遭槍決究責

中國旅行團4月22日在北韓發生重大車禍，共造成32名中客、4名北韓工作人員死亡，北韓領導人金正恩臉色凝重親赴車站送行罹難者，現傳出有4名北韓官員被金正恩究責，慘遭槍決。（歐新社）

2018-06-06 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國旅行團4月22日在北韓發生重大車禍，共造成32名中客、4名北韓工作人員死亡，北韓領導人金正恩罕見前往中國使館致意，去醫院慰問傷者，甚至親赴車站送行罹難者，現傳出有4名北韓官員被金正恩究責，慘遭槍決。

據南韓媒體《東亞日報》報導，北韓內部消息人士透露，為了追究4月中客團死傷車禍，包括曾獲頒「勞動英雄」、人民軍少將兼金剛開發總公司負責人黃英植（音譯）及金剛開發總公司政治局長等4人遭到槍決處分；金剛開發總公司，是負責北韓計程車及遊覽車業務的軍方企業，出事的中客團正是乘坐該公司所屬的車輛。

在4高官遭槍斃的同時，北韓軍隊實權第一順位的總政治局長金正閣、人民武力相樸永植以及總參謀長李明秀也都被撤換調職；對於在「川金會」前，北韓軍方大地震，有外媒分析，金正恩怕在自己出國期間，軍方恐發起政變，同時啟用年輕幹部，來壓制軍方保守派，以便推動經濟改革。

中國旅行團4月在北韓發生重大車禍，共造成32名中客、4名北韓工作人員死亡，北韓領導人金正恩罕見現身中國駐北韓大使館致意，前往醫院探視傷者慰問，甚至親赴車站送行罹難者，有傳言指出這團乘客多是當年韓戰將軍的後代，甚至有毛澤東孫毛新宇也在傷亡者中的消息，但遭到中方否認。