一馬貪汙案續燒 大馬國銀總裁請辭

大馬國銀總裁Muhammad Ibrahim今日自請離職。（路透）

2018-06-06 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕一馬貪汙案讓大馬前首相納吉中箭落馬，繼任首相馬哈迪不僅重啟相關案件調查，也將納吉夫婦限制出境，如今戰火延燒到大馬國銀總裁Muhammad Ibrahim。馬哈迪今（6）日宣佈，同意Muhammad Ibrahim自請離職，但未說明離職原因。

據《彭博》報導，在Muhammad留給國銀員工的訊息中，Muhammad說，一馬貪汙案調查過程，對社會產生許多負面觀感，為了保護國銀的形象及聲譽，他已經準備好離職。聲明中並強調，國銀從未背叛人民的信任。

不過，大馬財政部長Lim Guan Eng今年5月爆料，前首相納吉涉嫌挪用公款，範圍從土地買賣到國銀事業，貪汙金額高達20億馬幣，這些錢用於償還部分一馬公司債務。不過遭國銀否認。

《彭博》引述當地媒體報導，推測前國銀副行長Nor Shamsiah Mohd Yunus可能是繼任人選。Shamsiah在國銀期間曾參與一馬貪汙案調查，並在2015年時，以涉嫌違反國家貨幣管制法兩次對「一馬公司」提起刑事訴訟，但都遭檢察總長駁回。Shamsiah並在2016年卸任。