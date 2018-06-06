真想「軋一角」？ 羅德曼擬於川金會期間出訪新加坡

2018-06-06 15:00

〔編譯胡志愷／綜合報導〕世紀川金會將於下星期在新加坡展開，而向來和北韓領導人金正恩關係良好、自稱「駐北韓體育大使」的前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）似乎有意和川金會搭上邊，計劃在峰會期間造訪新加坡。

綜合外電消息，羅德曼計劃在川金會期間造訪新加坡，僅管目前行程尚未定案，不過外媒分析，假如羅德曼如計劃前往新加坡，可能有機會在川金會中擁有一席之地。

消息人士告訴《紐約郵報》：「很多時候在複雜的外交情勢下，國家會喜歡這種親善大使的角色。無論你同意與否，羅德曼可以勝任這個角色。」消息人士進一步表示，羅德曼甚至有機會在協商中扮演重要角色。

此外，羅德曼的團隊代表宣稱，僅管目前尚未確定出訪行程，但如果美國、北韓有需要的話，羅德曼可以飛往新加坡。

不過《華盛頓郵報》分析了羅德曼出訪新加坡的目的，指出羅德曼是為了代言公司PotCoin站台，順便藉由川金會來炒熱話題。

羅德曼在美國、北韓兩國間有著微妙的關係，他曾經6度前往北韓並和金正恩見面，同時又參與過川普主持的實境秀節目，是世界上少數見過川普和金正恩的人。過去羅德曼宣稱將川普的著作《交易的藝術》送給金正恩，並用「大男孩」來形容金正恩，表示他沒有開戰的意圖。