選定嘉佩樂酒店舉行川金會 外媒曝5點原因

白宮發言人桑德斯5日宣布，川金會地點將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂飯店舉行。（路透）

2018-06-06 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕川金會舉辦地點備受外界矚目，新加坡日前發布通告，6月10日至14日，聖淘沙島嘉佩樂酒店周圍將劃為「特別活動區」。而昨日白宮發言人桑德斯也在推特（Twitter）表示川金會將於聖淘沙的嘉佩樂飯店舉行。美國媒體《新聞周刊》（Newsweek）5日便統整出嘉佩樂飯店的5大特點：

1.五星級豪華酒店

嘉佩樂酒店於2009年開業，由英國建築師福斯特爵士（Norman Foster）設計，共有112間客房，由殖民風格的莊園和弧形的玻璃建築組成，由上方俯瞰時，外型如同阿拉伯數字「8」，仿彿一座被樹木包圍的堡壘，不易受外界干擾。

2.位置隱蔽

聖淘沙與新加坡本島需藉由纜車搭乘來往。新加坡國家安全研究員認為，與本島區隔開來的嘉佩樂酒店可防堵安全威脅。

3.私人擁有

嘉佩樂酒店由曾榮登新加坡第4大富豪的郭氏兄弟所擁有，隸屬於新加坡房地產開發商邦典置地集團（Pontiac Land Group）。

4.新的政治舞台

相較於其他知名酒店，嘉佩樂酒店從未舉辦過高層政治會議。

5.兩國代表團已多次在此進行會面

美國與北韓代表團上週已在嘉佩樂酒店進行4次會議，而選擇雙方領導人會面地點是他們的首要任務。外傳，除了嘉佩樂酒店外，五星級的香格里拉酒店與富麗敦酒店（Fullerton Hotel）也曾被列為口袋名單。