火山爆發釀72死192失蹤 瓜地馬拉：失蹤者幾無生還希望

災區火山灰堆積至屋頂，甚至有整棟房屋完全遭火山灰掩蓋，當局表示目前恐還有192人失蹤。（美聯社）

2018-06-06 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦瓜地馬拉著名的活火山富埃戈火山（Volcán de Fuego）在當地時間3日噴發，滾燙的熔岩及飛石傾瀉而下，高溫的火山灰直接吞沒鄰近的村落，已知造成至少72人死亡，還有192人下落不明，當局指出失蹤者幾無生還希望。

綜合外媒報導，富埃戈火山在當地時間3日爆發近年來最猛烈的一次噴發，熔岩傾瀉而下，而高溫的火山灰直迅速吞噬附近的幾個村落，至少已造成72人死亡，僅有少數人能辨識出身份，救援人員指出，許多罹難者都是一家數代人被困在家中，或是在教會，被高溫的火山灰雲掩埋而亡，由於附近居民對火山的動靜習以為常，未能在第一時間注意火山爆發，喪失黃金逃生時間。

災區火山灰堆積至屋頂，甚至有整棟房屋完全遭火山灰掩蓋，當局表示目前恐還有192人失蹤，有專家指出，受困居民幾乎沒有任何生還機會。

專家表示，火山灰雲沿斜坡傾瀉速度高達到每小時數百公里，火山灰雲含有膨脹的高溫氣體，這些氣體夾帶了灰燼和石塊，受困的人幾乎沒有任何機會在如此高溫的環境下生還，如果發現遠方的火山灰雲襲來，應盡量遠離並躲往高處。