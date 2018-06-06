2050年海洋塑料恐比魚多！中國成全球最大垃圾國

聯合國秘書長古特瑞斯表示，若人類使用塑膠的習慣沒有改善，到了2050年，海洋中的塑膠顆粒將比魚還要多。（法新社）

2018-06-06 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國於昨「世界環境日」發表一份報告，指出全球年產90億噸塑膠，只有9%的回收率，目前全球最大的塑膠垃圾來源為中國。聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）直言，到了2050年，海洋中的塑料恐怕會比魚還要多。

綜合外媒報導，古特瑞斯表示，海洋中的塑膠汙染已達到了每塊小於5公釐的大小，數量比銀河系的星星還要多。他說，如果這個現象沒有獲得改善，到了2050年，海洋中的塑料將比魚還要多，且即便在偏遠的北極，也逃不過塑膠汙染的魔爪，世界上沒有任何地方能夠倖免。

聯合國環境署負責人索爾海姆（Erik Solheim）表示，目前海洋中有51兆的微型塑膠粒，是銀河系天體數目的500倍。「我們每分鐘購買100萬瓶塑膠包裝飲料，每年約使用5000億個一次性塑膠袋，約有3分之1會集中、阻塞城市的公共設施，13噸的塑膠則會進入我們的海洋中，需要1000年才能被完全分解。」

聯合國報告指出，全球每年使用的塑膠袋數量達5兆個，中國是塑膠垃圾的最大來源，超過了歐盟和美國，但若以人均產量來看，美國是最多的，超越了日本和歐盟。