狂！墨西哥足球隊出征世界杯 爆30妓女派對送行

墨西哥八卦雜誌TVNotas刊出球員醜聞。（圖擷自推特）

2018-06-06 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕世界杯足球賽再過8天就要開踢，被分在F組的墨西哥隊積極備戰，不過卻被爆出9名隊員在前往俄羅斯前，在一處私人會所參加歡送派對，共有30位妓女同場狂歡，消息一出許多球迷譁然。

綜合外媒報導，墨西哥當地雜誌曝光國家隊成員參加派對的照片，包括守門員奧喬亞（Guillermo Ochoa）、前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）、後衛薩爾塞多（Carlos Salcedo）、中場費比安（Marco Fabian）等球員都參加這場派對。

報導指出，這些球員在結束與蘇格蘭的友誼賽後，晚上就前往一個高檔社區的私人會所參加有30位妓女的派對，消息人士說，球員妻子或女友都不在場，他們度過了愉快的時光。

墨西哥足總對此表示，參加派對的球員不會被禁賽，因為他們是在自由活動時間參加派對；墨國足總坎圖（Guillermo Cantu）認為，球員們沒有耽誤球隊的時間，「自由活動時間就是自由活動，總是有自由過頭的風險。」

2011年墨西哥足球隊就曾傳過性愛派對醜聞，當年球隊的中場多斯桑托斯（Jonathan dos Santos）等8人，曾因為參加派對挨轟，事後出面道歉。