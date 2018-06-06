「川金會」維安 傳新加坡雇全球最勇猛尼泊爾廓爾喀傭兵

演習中的尼泊爾廓爾喀僱傭兵。（圖擷取自網路維基百科）

2018-06-06 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、北韓領導人金正恩「川金會」，預定在本月12日在新加坡登場，受到全球矚目，據報導，維安採取極高等級，雙方都將各自帶來自己的維安部隊，新加坡政府更傳雇用全球最勇猛的戰鬥武裝傭兵─尼泊爾廓爾喀僱傭兵，保護峰會安全。

綜合外媒報導，受僱新加坡政府的尼泊爾廓爾喀僱傭兵，將跟新加坡警方合力進行峰會維安，不過，新加坡警方拒絕回答有關廓爾喀僱傭兵的人數和部署的相關問題；但是在國際戰略研究所（IISS）的出版物《軍事平衡》資料顯示，有1800廓爾喀士兵受雇於新加坡警察局。

據報導，廓爾喀人一般身材不高但體魄健碩，每年6、7月就會英國教官到尼泊爾各地的廓爾喀村落徵兵，應徵者條件是不能矮於約158公分、體重不能少於50公斤，胸圍不能小於79公分，要會英語，及較高的教育水平。

徵兵測試的第一關是「抱胸仰卧起坐兩分鐘要做70個，800米跑要在2分40秒內完成」，接著有大小考，中長跑2400米要在9分半內完成、5000米野外負重登山跑等訓練，這些都通過了，還有個30分鐘面試，考查英語聽說能力和思維敏捷性。

只要經過測試，立即可以被派往海外，薪水從最初的1500英鎊（約合6萬台幣），如果被派到阿富汗、黎巴嫩等戰區，月薪可拿到約2~3000英鎊（約8~12萬台幣），退役後也有終身保障。