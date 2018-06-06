名時尚設計師凱特絲蓓陳屍公寓 警：似是自殺

2018-06-06 01:44

〔中央社〕警方表示，名時尚設計師凱特絲蓓（Kate Spade）被發現陳屍紐約市公寓，似乎是自殺，享年55。

CBS New York 引述未具名消息人士的話說，她的管家發現她的屍體，她留下一張紙條。

凱特絲蓓是設計品牌公司凱特．絲蓓紐約（ Kate Spade New York）共同創辦人，她後來出售這家公司。

凱特絲蓓原名Katherine Noel Brosnahan，紐約市警局證實她已身亡。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。