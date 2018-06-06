不舉有救？ 巴西研究：溫和電擊陰莖可有效改善

2018-06-06 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕巴西阿雷格里港（Porto Alegre）聯邦健康科學大學（Federal University of Health Sciences）最新研究指出，對陰莖進行溫和電療，發現能有效改善男性患者的勃起功能障礙，研究結果發布在《國際陽痿研究期刊》（International Journal of Impotence Research）。

根據《每日郵報》報導，聯邦健康科學大學研究人員找來22名年齡在40至65歲之間、有嚴重勃起障礙且未服用威而剛治療的男性，每11人1組，實驗組每週接受2次陰莖電療，對照組則使用充氣娃娃或服用安慰劑，實驗為期1個月，並在結束時使用「國際勃起功能指數量表」（IIEF）評估他們的改善狀況。

研究發現，受試者接受電療後，勃起功能均有起色，還有些人反映性慾也隨之改善，目前尚無法得知電療提升性慾的原理，但對於改善勃起功能，已有動物實驗發現電擊能提升人體內一氧化氮（NO）的濃度，進而使血管擴張，並促進血液流向生殖器。

英國性醫學協會（British Society of Sexual Medicine）主席喬夫．嘿克特（Geoff Hackett）博士對此表示，「需要更具規模的研究證明陰莖電療法百分之百有效」，倫敦帝國學院（Imperial College London）性醫學專家大衛．古德米爾（David Goldmeier）博士認為，「這是一項有趣的研究，但樣本數太少，尚缺乏長期的隨訪研究觀察」。

測量勃起功能請點此：

國際勃起功能指標量表（IIEF）