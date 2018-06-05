加拿大滿載中國觀光客遊覽車車禍 1死、23傷

2018-06-05 22:15

〔駐加拿大特派記者張伶銖／溫哥華5日報導〕加拿大安大略省東部的401高速公路，4日發生滿載中國觀光客遊覽車的嚴重車禍，導致1人喪生、23人輕重傷，其中4人情況危急。安省警方指出，遊覽車在高速公路西向車道行駛時衝出路面，撞上岩石路堤，導致車頭右側嚴重損毀，並造成重大傷亡。

中國駐加國大使館證實，當時遊覽車上除司機外，全部都是中國公民，包括35名遊客、1名領隊及1名導遊，是來自北京的旅行團，接待公司是美國縱橫旅遊公司（Union Tour Express），發團旅行社則是北京誠信之旅旅行社，遊覽車上週自美國華府啟程。

安省警方指出，車禍現場位於安省羅克維爾（Brockville）與普雷斯科特（Prescott）之間路段，時間約4日下午2時30分，遊覽車當時從渥太華開往多倫多，在401號公路向西行駛時衝出路面，撞上路堤，多名傷者血流滿面，在路邊等待救援。

警方說，在接獲求救電話後調派2架救護用直升機前往現場，附近鄉鎮也派出共11輛救護車趕往現場救人，以直升機將部分傷者送至渥太華及京士頓（Kingston）的醫院。據報導，一些傷勢較重的乘客被送至較近的羅克維爾醫院救治，由於他們都是說普通話的中國人，醫院必須找翻譯協助受傷乘客。

縱橫旅遊公司經理Aiden Liang表示，肇事巴士上月28日離開華府，司機有1年駕駛經驗。該遊覽車公司已營運6到7年，擁有18輛遊覽車，雇用25名司機，主要服務中國遊客，事發前從未發生重大事故。安省警方正調查遊覽車偏離公路的原因。