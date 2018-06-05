美國小姐選美比賽 向「泳裝秀」說拜拜

美國小姐組織（Miss America Organization，MAO）週二（5日）宣布，將取消泳裝秀比賽。圖為2016年美國小姐選美比賽。（美聯社）

2018-06-05 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國小姐組織（Miss America Organization，MAO）週二（5日）宣布，將取消泳裝秀比賽，不再「以貌取人」。

綜合外媒報導，MAO宣布，自今年9月9日舉行選美比賽開始，美國小姐參賽者不再需要參加泳裝秀評比，而是改與評審現場互動，展示自己對熱情、智慧以及對美國小姐工作的理解。

前美國小姐、MAO主席卡爾森（Gretchen Carlson）表示，董事會聽到很多年輕女性想要參賽，「但我們不想穿著高跟鞋和泳裝登台」。她說，現在參賽者不再需要穿泳衣比賽了。

此外，晚禮服比賽項目也將自今年度比賽起出現變化，改為要求參賽者穿著讓自己感到自信的服裝，展現她們的個人風格，並傳達她們希望如何推動美國小姐這個角色。

卡爾森說，美國小姐不再是場選美盛會，「我們是一場比賽」。她表示，這些比賽項目改變旨在讓該組織更包容性、提高所有女性的權力，並希望改革後的比賽能與更多年輕人產生共鳴。

卡爾森表示，她並不擔心取消比賽收視率可能會因取消泳裝秀受到影響，她說，泳裝比賽不是最多人關注的部分，觀眾似乎對才藝比賽更有興趣。