英內閣批建希斯洛機場第三跑道 將闖關國會

英國倫敦希斯洛機場鄰近住宅區，新跑道興建計畫一再受到居民反對。（美聯社檔案照）

2018-06-05 22:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國倫敦「希斯洛國際機場」是全歐洲最繁忙的機場，但第三跑道的增建計畫卻一再卡關，民間和政府內部持續出現反對聲音。不過，英國交通大臣葛瑞林（Chris Grayling）5日宣布，內閣認同興建跑道符合國家利益，已同意這項延宕多年的計畫，國會須在3週內進行表決，但預料遭遇部分保守黨人反對。

路透、美聯社指出，希斯洛機場的第三跑道計畫在朝野討論數十年，終於在2016獲得梅伊政府首肯推動，但因為勢必徵收不少土地，不少附近居民憂心被迫拆遷，也有人不滿空氣和噪音汙染加劇、交通負擔加重等問題，選區剛好在附近區域的外交大臣強森（Boris Johnsson）也大表反對，使計畫始終處在「紙上談兵」的階段。

不過，英國交通大臣葛瑞林5日表示，新跑道將會擴展英國與全球連結，可望為機場增加26萬次航班，也可使機場的貨運能力增加近一倍，往後60年還可為英國在2050年前增加約7萬個就業機會，甚至催生74億英鎊（約3000億台幣）的經濟產值，可謂助益甚大。他強調，機場委員會官員已與當地居民會面，充分了解民眾的感受，但政府是「基於國家利益和詳實證據」而做出決定。

據悉，第三跑道增建工程估將斥資14億英鎊（約568億台幣），將是倫敦70年來第一條完整長度的新建跑道。在內閣提案後，國會須在21天內進行表決，但外交大臣強森等部分執政保守黨人可能倒戈，該計畫勢必得爭取在野工黨支持才能過關。

英國民調公司ComRes上月調查顯示，大部分議員傾向支持計畫，使希斯洛機場得以與擁有4條跑道的巴黎戴高樂、德國法蘭克福機場，甚至擁有6條跑道的阿姆斯特丹機場匹敵。若順利通過，預計2021年開工，2026年前正式開始營運。