瑞典40名人連署登37大報 要求明日國慶前釋放桂民海

40多名瑞典知名人士於「瑞典日報」和「每日新聞」等37家瑞典報紙上連署呼籲中國，於明日瑞典國慶前釋放桂民海。（美聯社）

2018-06-05 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港銅鑼灣書店股東、瑞典公民桂民海於今年一月再次「被消失」，40多名瑞典知名人士於「瑞典日報」和「每日新聞」等37家瑞典報紙上連署呼籲中國，於明日瑞典國慶前釋放桂民海。

綜合媒體報導，桂民海日前因擔憂罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），今年1月與2名瑞典外交官搭火車前往北京會晤一名瑞典專科醫師時被捕。瑞典政府過去曾極力呼籲釋放桂民海，但中國堅稱瑞典無權干涉中國內部事務。

40多名瑞典知名人士，包括記者、黨政人士、學者、演員等，連署指出，中國當局違反基本法律原則，嚴重侵犯人權，要求中國政府於明（6）日瑞典國慶日前釋放桂民海。該連署今日同時也被刊登於「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）和「每日新聞」（Dagens Nyheter）等37家瑞典報紙版面。

連署中另批，中國貴為超級大國，擁有強大經濟、政治和文化影響力，其領導者先前還聲稱，已經準備好在世界上擔當領導和負責任的角色，直批中國經常把他們驕傲的文化歷史作為自己與全世界共享的資產，其領導人的驕傲宣言與逮捕桂民海的行動形成強烈對比。