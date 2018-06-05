夏天考季難熬 哈佛研究：氣溫上升成績下降

2018-06-05 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕夏天已至，氣溫開始升高，北半球不少國家和地區的學生將在夏季面臨重大升學考試，美國哈佛大學一項研究顯示，高溫與成績表現之間有「重要的關聯」，氣溫上升、成績就下降。

「BBC中文網」報導，針對學生老是抱怨，高溫天氣影響能力發揮，哈佛大學的研究團隊在分析了2001年至2014年1000萬美國中學生的考試成績，發現高溫天氣真的對學生考試分數有負面影響，建議可以使用空調來緩解高溫帶來的影響。

研究團隊分析了學生們在不同年份、不同天氣和溫度狀態下的考試分數，發現在高溫年度的分數往往偏低，氣溫較低年度的考試成績較好。研究人員聲稱，他們首次找到明確證據，即「氣溫上升，成績下降」。

研究人員還做了一項計算，溫度平均每上升攝氏0.55度，學習成績就會下降1%。根據研究，天氣變冷似乎不影響成績，但當氣溫上升到攝氏21度以上，就開始出現不良影響，特別是如果溫度高於32度，甚至38度，對學習的影響開始加劇。

哈佛甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School of Government）的副教授古德曼（Joshua Goodman）說，隨著溫度升高，學生會感到「分心、不安、難以集中精神」；這項研究結果也引發人們思考氣候變化和全球變暖是否將對學生成績產生影響。