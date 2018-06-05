時薪才217元還沒加班費 NFL啦啦隊告球隊

美國NFL前啦啦隊員向法院控告，球隊只給她們最低薪資，卻不願支付加班費。（法新社）

2018-06-05 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕啦啦隊平常要在運動場上跳舞帶動氣氛，不過光鮮亮麗穿著的背後卻有著嚴重的剝削。最近美國NFL（美式足球聯盟）4名前啦啦隊員向法院控告，球隊只給她們最低薪資，卻不願支付加班費。

綜合報導指出，美國NFL休士頓德州人（Houston Texans）4名前啦啦隊員上週向聯邦法院控告球隊，只支付她們最低時薪7.25美元（約217元新台幣）。另外，球隊雖要求啦啦隊出席活動、簽年曆、強迫健身，而且要在每次表演前將肌膚噴成古銅色，卻不願支付加班費，因此啦啦隊員在做這些準備的時候都沒有錢領。

德州人球隊的啦啦隊發言人對於這些指控回應，他們很以啦啦隊為榮，也正在評估的程序。球隊將會持續根據大家的需要進行調整，希望能夠讓每個人都感到滿意。

其實過去NFL就有多支球隊的啦啦隊因不滿薪水太少提告，辛辛那提孟加拉虎隊（Cincinnati Bengals）後來以25.5萬美元（約760萬台幣）和解，帕坦灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）則用82.5萬美元（約2458萬台幣）與啦啦隊員和解。