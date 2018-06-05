18禁漫畫家告別「童貞」 約砲女Coser「2天來8發」

2018-06-05 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本「18禁」漫畫家「大童貞男」近日在推特發文聲稱，自己在與COSER（角色扮演玩家）聚會時告別了「童貞」，並在2天內「來了8發」，他興高采烈地在推特PO出一張極薄安全套的包裝照片，並立刻將自己的ID從「大童貞男」改為「大男」。

其實，類似這種漫畫家與COSER走得近並非新聞，20歲的日本角色扮演（Cosplay）玩家御伽貓夢（御伽ねこむ）早先就在推特閃電宣布，與現年51歲的漫畫家藤島康介將奉子成婚，當時曾引發許多網友熱議，甚至直呼「教練我想學畫畫」。

近日又傳出，18禁漫畫家「大童貞男」高調在推特接連發文聲稱，在生日當天與兩名COSER進行「破處網聚」，且其中一人還是位OL（女上班族）小姐，2天下來共來了8次。由於錯過末班電車，兩人還在網咖留宿一晚。

這番描述也讓網友在羨慕、嫉妒，奉他為「神繪師」之餘，紛紛留言說「現在立志成為漫畫家還來得及嗎」、「看了日期竟然不是愚人節...」、「暱稱應該改成脫童貞男」、「快把經歷畫成漫畫阿」。