觀音顯靈？日本巨大觀音像趣味畫面被網友推爆

日本宮城縣仙台市的1座巨大觀音像，近日受到推特網友熱烈議論。（圖翻攝自こたき@趣味アカ また今度推特）

2018-06-05 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮城縣仙台市的1座巨大觀音像，近日受到推特網友熱烈議論，在低矮民宅中本來就獨樹一格的佛像，被某位網友捕捉到飛機經過的畫面後，更成為了推特上網友們議論的焦點。

社群網站推特上近日流傳一系列巨大觀音像「降世」的圖片，這座觀音像位於日本仙台市，高約100公尺，近12層樓高，是當初紀念仙台市100週年，斥資11億元所建成的佛像。

由於仙台市民宅普遍較為低矮，讓這座12層樓高的觀音像顯得格外突兀，推特上有1位網友更捕捉到飛機經過佛像時的畫面，飛機噴射出的飛機雲剛好對準觀音像的手部，看起來就好像觀音顯神蹟、射出光束。

網友看到後紛紛留言，「這是哥吉拉的光束吧」、「法力好強」、「是動感光波觀音」，有趣的畫面更吸引超過2.7萬次的轉推、5.2萬個喜歡。