川金會倒數1週！ 嘉佩樂酒店周圍被劃為「特別活動區」

新加坡政府今（5日）日公告，在「川金會」期間聖淘沙將被劃為管制區，當地的嘉佩樂酒店（見圖）被傳是可能舉辦「川金會」酒店之一。（圖取自嘉佩樂酒店臉書）

2018-06-05 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的歷史性峰會下週二（12日）將在新加坡登場，新加坡政府今（5日）日公告，聖淘沙將在「川金會」期間被劃為管制區，該區的嘉佩樂酒店（Capella）被傳是可能舉辦「川金會」酒店之一。

新加坡媒體報導，新加坡政府電子憲報今日發布通告，6月10日至14日，聖淘沙島部分地區將劃為「特別活動區」。星國內政部和警方在憲報上指出，「『特別活動區』的範圍集中在嘉佩樂酒店周圍」。

星國政府3日在憲報公布，「川金會」為「特別活動」，涉及區域將加強安保措施，並公布香格里拉大酒店周圍將劃定為「特別活動區」，引發外界猜射其可能峰會場地或兩國領導人下榻酒店。

聖淘沙的嘉佩樂酒店也是外界盛傳「川金會」的熱門地點之一。據《中央社》指出，嘉佩樂酒店在峰會期間，已無法透過官方網站訂房，即使透過旅行業者代訂也無法如願。

另外先後被謠傳最有可能舉辦川金會的香格里拉大酒店和濱海灣金沙酒店，目前仍可以透過旅行社或自行在這兩家飯店官方網站訂房，外界推測並未中選。