梵谷早期罕見風景畫現身拍賣會 2.4億元落槌

梵谷風景畫作「沙丘上補漁網的女子」，今日於巴黎拍賣會以707萬歐元價格落槌成交。（路透）

2018-06-05 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭後印象派畫家梵谷（Vincent Van Gogh）的風景畫作「沙丘上補漁網的女子」（Women Mending Nets in the Dunes），今日於巴黎拍賣會以707萬歐元（約新台幣2億4725萬元）的價格落槌成交。

綜合媒體報導，這幅畫作完成於1882年，是梵谷模仿法國畫家米勒（Jean-François Millet）的「播種者」畫作而成，當時住在海牙附近的梵谷才29歲，為梵谷在畫家生涯早期少見的一幅風景畫。

該幅畫作也是逾20年來首度出現在拍賣市場的梵谷作品，據艾德拍賣公司指出，梵谷的畫作每年平均只有2至3幅會出現在國際市場，由於競標激烈，成交價遠高於原先預估的300萬至500萬歐元之間，買家則為一名美國收藏家。

艾德拍賣公司拍賣官布里斯特表示，畫作會獲得高價售出是因為市場上幾乎看不到梵谷的作品，僅能從私人收藏或博物館裡窺見，因此買家願意付出高昂價格，創下梵谷風景畫作拍賣的世界紀錄。

「沙丘上補漁網的女子」描繪陰天下在農田工作的農婦，創作靈感來自荷蘭海牙附近的鄉村，梵谷在那裡待過短暫時間，是形成他創作風格的時期。

前次出現於巴黎拍賣市場的梵谷畫作《奧維爾花園》，於1990年代中期以1000萬歐元的價格拍出。