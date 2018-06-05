我愛一條柴？ 韓國美食團隊打造40公分超巨大薯條

韓國影片團隊打造40公分薯條。（圖擷自YouTube）

2018-06-05 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕我們一般吃的薯條長度大約都在10公分上下，不過韓國最近卻有團隊將做出一根長達40公分的薯條，薯條大得跟木材一樣，引來網友討論。

YouTube頻道「COOKAT KOREA」的美食團隊最近突發奇想，要打造出史上最長最大的薯條。但由於一般的薯條是直接將馬鈴薯切條再油炸，薯條的長度受限於馬鈴薯的大小。該團隊於是該脆將多顆馬鈴薯先打爛成泥，再把將薯泥塑型成長方形的條狀，每根長度約有40公分，最後再放進油鍋裡面炸，做出每根都長達40公分的薯條。

該影片團隊為了將這些超大薯條裝進容器裡，更特別製作出一個也相當巨大的薯條盒來裝薯條，薯條紙盒比一般速食餐廳的薯條盒大上好幾倍。由於40公分巨大薯條不只長度超長，也有一定的厚度，因此當影片團隊要品嘗時，還必須將嘴巴完全張開，才能勉強將薯條送進嘴裡。

許多網友看到這樣超巨大的薯條後都熱烈討論，有人直言，「一定很美味。」、「我也想吃。」、「應該會比一般薯條美味40倍...」但也有網友忍不住表示，「這很棒，但卡路里有多高...」

超巨大薯條影片連結

一根薯條的長度就幾乎快超過油鍋。（圖擷自YouTube）