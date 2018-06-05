搭機坐靠窗還是走道？ 日本人的選擇顯示其文化

超過一半的日本人搭飛機喜歡選擇靠走道。（資料照，美聯社）

2018-06-05 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕旅遊訂房平台Expedia公司日前對全球23個國家進行搭機和住宿的禮儀調查，在飛機選位的項目時，發現有53%日本人喜歡選擇靠走道的位置，而非靠窗的位置，這也是調查中唯一選擇靠走道比率過半的國家，推測此傾向與日本的文化，也就是不想麻煩他人有關。

Expedia公司的調查中發現，日本人有53%會選擇靠走道的位置，46%選擇靠窗位置，只有1%會想選擇中間，日本也是調查內唯一靠走道比率高於靠窗比率的國家。而調查國家中最喜歡坐靠窗位的是印度，比率高達79%。

以年齡來區分，18-34歲的日本人有41%選擇靠走道、35-49歲的有49%選擇靠走道、50歲以上的則有61%選擇靠走道；在原因部分，主要是覺得「想上廁所時要叫醒他人有點難為情」。

根據英國《電訊報》（Telegraph）去年的報導，心理醫生斯佩爾曼（Becky Spelman）分析，選擇靠窗的乘客喜歡掌控一切，生活態度傾向「人人為己」，活在自己的泡泡中；選擇靠走道者比較體貼他人，也或者他們只是有幽閉恐懼者，或是膀胱無力較頻尿。

行為心理學家海姆斯（Jo Hemmings）認同上述說法，表示選擇靠窗者往往比較自私，選擇靠走道者比較容易服從他人。

報導稱，在不具名的航空公司統計數據下，發現選擇靠窗者和選擇靠走道者比例其實差不多，靠窗者只比靠走道者多1%。

而Expedia公司2014年的調查發現，他們的客戶中有55%選擇靠窗、45%選擇靠走道；2016年的調查則顯示，有34%的乘客願意多花錢選擇靠窗位，但只有15%的乘客選加錢坐靠走道位。