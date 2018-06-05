以世界和平為名 星國「川金會」紀念獎章出爐！

金獎章全球限量1000枚，每枚要價台幣31200元。（圖片取自新加坡造幣廠官網）

2018-06-05 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的川金會在幾經波折後，將在下週二（12日）上午9點於新加坡隆重登場，新加坡造幣廠也趁機釋出此次盛會的紀念獎章。

新加坡造幣廠在今日公布川金會紀念獎章資訊，材質一共分為金、銀、一般。金獎章全球限量1000枚，每枚要價1380新幣（台幣31200元），主辦國新加坡配得近200枚的額度；銀獎章全球限量10000枚，每枚118新幣（台幣2667元），新加坡配得近2000枚；一般獎章數量將以市場需求而定，每枚36新幣（台幣813元）。

三款獎章的設計皆同，一面印有美國、北韓兩國國旗，雙方領導人握手的圖案，國旗上方寫有「2018.12.06，新加坡峰會」字樣，外圈為美國（United States of America）與北韓（Democratic People's Republic of Korea）正式英文國名；背面則有象徵和平的鴿子，上方寫著「WORLD PEACE」（世界和平），下緣各有4朵美國國花玫瑰、北韓國花迎紅杜鵑交織。

新加坡造幣廠官網寫道，「全球目光都聚焦在2018年6月12日舉行的川金會上，這場歷史性的盛會將在新加坡上留下重要足跡，以做為一個世界和平重大里程的平台被世人所記得」、「這些獎章不僅紀念這重要的一刻，也顯示出新加坡扮演一個中立角色，成為東西方國家在經濟、安全間的康莊大道。」