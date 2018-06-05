加拿大中客團出車禍 1中客死亡、多人受傷

2018-06-05 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省東部1輛中國旅行團，在當地4日下午5時許時傳出交通意外，除了造成多人受傷，並造成1名中國遊客死亡。

一輛觀光巴士在加拿大時間4日下午5時許，行經安大略省東部401高速公路時，疑似撞上路旁石頭護牆，發生交通事故，車上總共37人，除一名司機和一名導遊外，其餘34名遊客和1領隊均為中國人；事發後，車上的乘客分別被送往附近的5間醫院。

《中央新聞》報導，該旅行團的遊客主要分別來自上海、江蘇和浙江等地，截至當地凌晨1時，警方確認1死、1命危，3人情勢較重。