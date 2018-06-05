新品種肉食恐龍化石拍賣 7059萬元落槌

一頭2013年在美國出土的恐龍化石現身法國拍賣場，該化石保存頗佳，有70%的骨骸完好無缺。（法新社）

2018-06-05 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）拍賣場上出現一隻恐龍化石的拍賣，這頭可能是「全新品種」的恐龍化石吸引各國收藏家注意，最後以近202萬歐元（約新台幣7059.4萬元）落槌。

綜合外媒報導，巴黎的拍賣場上出現了一個罕見商品拍賣，一頭2013年在美國出土的恐龍化石，該化石保存頗佳，有70%的骨骸完好無缺，拍賣公司簡介稱，這頭恐龍身長超過9公尺、高2.6公尺生活在侏儸紀時期晚期。

有人認為是活躍於侏儸紀時期的大型掠食動物「異特龍」，但有恐龍專家分析指出，拍賣場上的這隻恐龍比異特龍強壯，「肩胛骨較長，牙齒數目也不相同」，「這隻恐龍與異特龍，就像人類與大猩猩有著許多相異之處。」不認為可以歸類為異特龍。

由於可能是新品種的恐龍，吸引包含日本、瑞典等世界各地買家競標，原本預估落槌價為180萬歐元，最後被一名法國藝術蒐藏家買下，他承諾會將購入的恐龍骨骼借給博物館研究。

同一家拍賣公司曾在2016年以110萬歐元（約新台幣3844萬元）拍賣出異特龍骸骨「康」（Kan），拍賣公司說：「草食恐龍並不像肉食恐龍那樣受歡迎，蒐藏家比較喜歡競標肉食恐龍化石。」

拍賣公司說：「草食恐龍並不像肉食恐龍那樣受歡迎，蒐藏家比較喜歡競標肉食恐龍化石。」（路透）

恐龍專家分析指出，拍賣場上的這隻恐龍比異特龍強壯，「肩胛骨較長，牙齒數目也不相同」。（法新社）

該化石保存頗佳，有70%的骨骸完好無缺。（法新社）