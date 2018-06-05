東京下海舊金山上岸 他日游8小時挑戰泳渡太平洋

萊康特相當享受未來半年在陸地上的最後時光。（法新社）

2018-06-05 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕法國51歲游泳運動員萊康特（Ben Lecomte）耗時6年準備的「單人泳渡太平洋」挑戰今天正式展開，按照計畫，他從日本東京下水後，將在美國舊金山再次踏上陸地，橫跨太平洋兩端共9000公里的距離。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這並非萊康特第一次進行超長距離的游泳挑戰，他曾在1998年完成首次單人泳渡大西洋的創舉。當年，歷經73天的努力後，萊康特踏上法國土地，結束6400公里的遠征。20年後的今天，現年51歲的他，在家人陪同下展開距離更遠的全新挑戰。

為了這次挑戰，萊康特與其團隊花費6年多進行準備，除鍛鍊身體外，他更著重心智的訓練，在接受《法新社》專訪時，萊康特坦言，心理的訓練比身體重要得多，「在如此長距離的挑戰中，你必須確保你總能積極正向地思考」。

萊康特透露，他未來半年多的生活將全程在海上度過，每天連續游泳8小時，結束後會登上船舶進食與睡眠，隔天再重複一樣的行程，直到看到舊金山的土地為止。在如此高強度持續性的運動下，萊康特每天補充熱量高達8000大卡的食物，其中以高脂飲食做為他攝取熱量的主要來源。