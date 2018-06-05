她懷胎8月被迫引產 30多年後發現嬰兒長大成人...

美國1名女性懷孕8個月卻被強迫引產，30多年後才發現嬰兒長大成人。（彭博）

2018-06-05 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名女性在1977年懷孕8個月，卻被當護士的媽媽找來流產專家強迫引產，已經成形的小女嬰被丟在醫療垃圾之中，突然哇哇大哭引起其他醫護注意，被撿回急救續命。女嬰被取名為梅麗莎·奧頓（Melissa Ohden），並由其他家庭領養，到了30多歲後終於找到親生母親並相認，而她的媽媽以為被引產那天女兒就已經死了。

據《BBC》報導，梅麗莎·奧頓被引產時只是1.3公斤的小嬰兒，她被送到加護病房救治，醫生一度認為她會失明，並且有個致命的心臟缺陷，然而女嬰卻健健康康地長大，梅麗莎·奧頓承認連她也都懷疑這不是真的，常常掐自己來檢查是不是在做夢。

梅麗莎透露，14歲時和妹妹吵了一架，她才知道自己是被領養的，養育她長大的並不是自己的親生父母，這一度讓她懷疑人生並情緒低落，到了19歲時她下定決心要去找親生母親，而這花費了10多年時間，30多歲才成功和媽媽相認。

梅麗莎說，媽媽30多年來都以為她當天在醫院裡已經沒命了，完全沒被告知其實女嬰活了下來，也不知道女嬰被其他人家收養，甚至不知道自己懷的到底是男嬰孩是女嬰，畢竟她當時是被迫引產的。

梅麗莎認為，自己其實是世界上最幸運的人之一，因為她現在的生活中同時有著領養家庭和親生母親，這讓她感到無比幸福。