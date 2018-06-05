塑膠汙染哪來？ 全球年產90億噸塑膠僅9％回收

2018-06-05 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國的一份報告指出，全球年生產90億噸塑膠，但只有9%被回收再利用，其他沒被回收的大多在垃圾場、掩埋場，或是留在自然環境中，建議各國政府應考慮對1次性塑膠袋和塑膠食品容器禁止或是徵稅，以遏制這股汙染浪潮。

《路透》報導，今天是世界環境日，聯合國發布這份報告，報告指出，全球每年使用的塑膠袋數量高達5兆個，如果將它們展開排在一起，其覆蓋面積會是法國的2倍。

中國是塑膠包裝垃圾的最大來源，超過了歐盟和美國，但若以人均產量來看，美國是最多的，超越了日本和歐盟。

塑膠垃圾汙染不僅危害海洋、土壤，燃燒時還會釋放有毒的化學物質。報告指出，在適當規劃和執行的狀況下，減塑禁令或徵稅是限制這些塑膠垃圾的最有效策略之一。

聯合國旗下環境永續生活（Environment'sSustainable Lifestyle）計畫負責人東達（Elisa Tonda）表示，有超過60個國家對1次性塑料實施禁令或收費，其中有30%的國家在禁令實施的第1年就發現塑膠袋消耗量大量下滑，但有20%則是幾乎或完全沒有變化。報告稱，在半數案例中，政府未能判斷禁令成效。

報告呼籲改善垃圾分類和回收，透過經濟誘因鼓勵使用塑膠替代品，並教育消費者使用或推廣可重複性使用的產品。