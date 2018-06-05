「川金會」倒數計時 街訪南韓民眾這樣說…

南韓媒體近日大篇幅分析「川金會」議題。（國際中心劉宜庭攝）

2018-06-05 12:56

〔記者劉宜庭／首爾報導〕美國總統川普、北韓領導人金正恩十二日即將在新加坡舉行領袖峰會，南韓總統文在寅居中扮演關鍵角色，甚至有望與川、金兩人共同發表韓戰終戰宣言。隨機訪問南韓民眾，可以發現較多民眾對「川金會」抱持正面積極看法，認為兩人會晤有助於緩解朝鮮半島局勢、促進和平；少數民眾則擔心川普、金正恩的反覆無常，可能讓情勢更加惡化、不可預期。

以「你認為川金會是好事或壞事」為主題街訪民眾。釜山一名十七歲的高中畢業生表示，他更傾向於認為「川金會」是件壞事，因為弄不好的話，可能導致戰爭爆發。二十三歲的釜山大學女大生則指出，有鑒於川、金兩人經常說辭反覆，她並不認為舉行「川金會」是好事，兩人會談的成果可能不會兌現，而這對於夾在兩方之間的南韓來說並不好。

「川金會」此前一度出現變卦；上月十日敲定確切舉行日期和地點後，北韓十六日突然揚言重新考慮出席與否；川普二十四日也公開宣布取消會晤。直到第二次「文金會」二十六日無預告地在板門店召開，情勢才有所好轉。北韓與美國的代表團近日已數次在板門店召開工作協商，兩國也已證實「川金會」將如期舉行。

在接受訪問的民眾當中，可以發現較多人對「川金會」抱持正面積極看法。二十六歲的慶州導遊釜山哥哥認為「川金會」是件好事，「我覺得韓國和朝鮮是一個民族的，一起過的好的話就好，他們的會談是對我剛剛講的來說是好事。朝鮮現在被全世界不太認證為國家，可是與美國的總統一起會談，對朝鮮（的情況）來說會比較好一點。那樣的話，韓國和朝鮮的交流方面也會變好」。

二十七歲的梨山女子大學研究生ＳＹ表示，「我不太了解會談的細節，但我認為這是個作為改善國際情勢的好機會」。一名二十八歲的女職員也認為「川金會」是好事，「北韓與美國在國際事務上造成很多緊張關係，或許他們會談，然後能解決這些緊張衝突，讓世界更和平」。二十四歲的女學生指出，比起依靠媒體和政治上的片面資訊，相信面對面對談會更有效率，有助於朝鮮半島發展。一名二十二歲的女大生則直言：「其實我沒有很在乎他們在幹嘛。」

根據民調機構「蓋洛普韓國（Gallup Korea）」本月公布的最新民調，南韓民眾對川普和金正恩的好感度都已超過三十％；川普的好感度較三月份上升八個百分點，來到三十二％；金正恩的好感度則大舉躍升二十一個百分點，來到三十一％。該調查訪問約一千名成人，信心水準九十五％，誤差範圍正負三％。

與此同時，南韓十三日即將舉行第七屆全國地方選舉、國會議員再選及補選，相關競選活動上月三十一日正式開跑。本次選舉普遍被視為文在寅政府就任一年的民意考核。日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）分析，本次選舉亦可視為南韓民眾對文在寅推動和平的風向球；文在寅近來憑藉著推動和平協商的北韓政策保持高支持率，已為執政黨「共同民主黨」奠定堅實的民意基礎。

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