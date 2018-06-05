村上春樹化身DJ 「村上收音機」8月5日開播

2018-06-05 12:40

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本人氣作家村上春樹將首次下海擔任電台DJ。「FM東京」電台預定在8月5日播出「村上RADIO～RUN&SONGS」（村上收音機，跑步與音樂）的音樂節目，村上將以跑步、音樂和文學為主題，播出他精選的音樂。

「村上RADIO」將在FM東京及全國38個電台網播出，時間為日本時間8月5日晚間7點，節目長約55分鐘。村上很喜歡跑步和音樂，跑步時會隨身攜帶iPod或CD，作家出道前後開過爵士樂咖啡廳，個人收藏了為數驚人的黑膠唱片。他表示，從小就喜歡聽唱片，聆賞美妙的音樂時，總會覺得「這麼好聽的音樂只有自己獨享，實在對不起世界」

日媒報導，這是村上首次主持電台節目，他將帶著iPod、CD和自己收藏的黑膠唱片到節目中與聽眾分享他精選的樂曲，並且暢談跑步、音樂和文學。FM東京在6月10日前將透過節目收集聽眾的意見和提問，7月29日播出特別節目「DJ村上春樹的選曲，究竟如何？」。

「村上收音機」和村上已出版的暢銷散文集同名，散文集收錄他從2001年在日本時尚雜誌「an.an」上的連載作品，前後共出版3本，包括「村上收音機」、「村上收音機2：大蕪菁、難挑的酪梨」和「村上收音機3：喜歡吃沙拉的獅子」，由於讀者群鎖定20歲前後的女性，村上曾說20多歲的女性想要的題材很難猜，所以乾脆依自己喜歡的方式，寫些自己覺得好玩的東西，結果大受好評。「村上收音機」變成真的廣播節目，作家村上扮演的DJ村上，也能深受村上迷的注目。