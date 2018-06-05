曾撞死女童肇逃 50年後他遭撞死卻被封「英雄」

曾在50年前酒駕撞死女童後肇事逃逸，男子這次挺身而出為保護孩童遭撞身亡。（擷取自死者臉書）

2018-06-05 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕用生命還債？美國緬因州1名68歲男子帕克赫斯特（Douglas Parkhurst）曾在50年前酒後駕車肇禍，撞死1名4歲小女孩後逃逸無蹤，事發多年後才投案自首，沒想到他近日遭人酒駕撞死，警方調查發現，肇事車輛原本可能撞上一群兒童，但帕克赫斯特及時上前將孩子們推開，自己卻慘死輪下。

綜合外媒報導，事發於上週五（1日），緬因州一處比賽中的地方棒球場遭人駕駛車輛闖入，只見車輛失去控制在場內亂飆，現場約300名民眾頓時陷入危險，其中包括許多兒童。正當車輛即將撞向場邊兒童時，帕克赫斯特一把將孩子們推開，上前欲以肉身阻擋汽車行進，不幸遭車輛重重撞上，送醫途中不治身亡。消息傳出後，當地民眾紛紛感念他這次英勇的「贖罪之舉」，將其封為英雄。

警方指出，肇事的51歲婦女莎羅 （Carol Sharrow）疑罹患精神疾病，被捕後坦承酒後駕車，被檢方依過失殺人罪名偵辦，目前被關押在當地監獄候審，法院裁定其保釋金為50萬美元（約新台幣1487萬元），並被要求接受心理健康評估。

帕克赫斯特曾在50年前紐約一起車禍中駕車撞死1名4歲小女孩，他在肇事後將車輛藏至樹林中，接著逃逸無蹤，整起案件就此懸宕了將近50年，直到2013年他才在良心驅使下投案自首，並坦承當天喝了酒。由於全案已超過法律追溯時效，帕克赫斯特並未遭受司法懲罰，沒想到卻在這次的巧合事件中，他用自己的生命拯救了一群孩童。

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