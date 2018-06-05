踩線？香港藝術展「自我審查」要求撤「八九六十四」作品

藝術家黃國才作品撤離藝術展，他透露，因策展人說他的作品「擔心老闆看到不喜歡」，最終將作品撤出。（圖片取自黃國才臉書）

2018-06-05 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕昨日是中國六四天安門事件29週年，許多地區都進行相關紀念活動。但負責香港文藝事務的康樂及文化事務署所主辦的一場藝術展，其中一件與六四事件有關的作品遭撤，該名藝術家透露，因策展人說他的作品「擔心老闆看到不喜歡」，最終將作品撤出。

根據《立場新聞》報導，由康樂署藝術推廣辦事處主辦的「邂逅！山川人」藝術展，藝術家黃國才作品《班房回憶錄》因涉及六四敏感議題遭關切。《班房回憶錄》是由20多張木桌椅焊接而成的作品，桌面刻有各式各樣的圖文，用以表現小學生在桌子上的塗鴉。其中一張桌子上頭刻有「八九六十四」的字樣，是反映小學生背錯九九乘法的景象。

黃國才向《立場新聞》解釋，康文署的策展人在開幕前兩天和他表示，上述作品「老闆」（署長）看到可能不喜歡，因為他不想為難策展人，同意在開幕前將作品撤出，移至「六四紀念館」。

對此，黃國才批評這是策展人在「自我審查」，並否認同意撤作是間接縱容這樣的風氣，強調「奴才就是奴才，有無我的縱容他們也會是奴才，重點是要用專業術角度來評價作品，而不是老闆喜不喜歡。」