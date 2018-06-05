恐怖！正妹女大生和男友分手 遭對方當街槍殺

泰國21歲女大學生娜茶琳雅（Natchareeya Thaprajit，中），被前男友普卡蓬（Pukkapong Chittaro）當街槍殺。（圖擷自「News Leak」YouTube）

2018-06-05 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕泰國21歲女大學生娜茶琳雅（Natchareeya Thaprajit），和認識約5年的24歲的男友普卡蓬（Pukkapong Chittaro）分手，男方希望復合不成，竟在光天化日下對她開槍，導致正妹女大生當場死亡。

據《鏡報》報導，當時娜茶琳雅和1名朋友從宿舍走出來，正要去曼谷宣素那他皇家大學（Suan Sunandha Rajabhat University）上課，看到前男友在路上堵她就停下腳步，兩人交談了一會娜茶琳雅正想轉身離開，但普卡蓬突然拔槍對她胸口開了一槍，娜茶琳雅中彈倒地香消玉殞。

普卡蓬射殺前女友後，坐到她的遺體旁在慢慢躺了下來，伸手抱了抱娜茶琳雅，接著就把槍含到嘴裡打算飲彈自盡，不過子彈只是穿過他的臉頰，送到醫院後撿回一命。

當時和娜茶琳雅一起出門的女大生透露，娜茶琳雅最近和男友發生爭執因此分手，她們從宿舍出來看到普卡蓬時，娜茶琳雅很生氣而且不想和他說話，沒想到普卡蓬開槍殺人，讓她到現在仍然驚魂未定。