超級盃冠軍隊有球員拒赴白宮 川普：那整隊都別來了

費城老鷹今年奪下隊史首座超級盃，但由於有球員不願去白宮，川普決定取消接見冠軍隊伍的慣例。（美聯社）

2018-06-05 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕今年職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl），費城老鷹爆冷擊敗新英格蘭愛國者，拿下隊史首座超級盃，超級盃冠軍隊以往都會受邀去白宮拜會總統，但有部分球員不願出席與美國總統川普碰面，川普決定直接取消這次活動。

綜合外媒報導，今年超級盃冠軍隊伍費城老鷹原受邀前往白宮與美國總統川普見面，但由於球季中國歌播放時的單膝跪地風波，引發川普與NFL之間的口水戰，幾名知名球員已表示不願出席，本來老鷹隊依然準備派出代表團前往白宮參加頒獎典禮，但川普不滿直接發聲明表示，取消本週三的超級杯冠軍接見儀式。

川普在聲明中表示，老鷹隊與他們的總統有分歧，因為總統堅持「球員要在國歌播放時自豪地站立，把手放在胸前，紀念偉大的美國軍人和人民。」老鷹隊想派小規模的代表團來，但川普認為前來與會的1000名球迷「理應得到更好的待遇」，這些球迷會另有其他活動安排。

費城老鷹被取消赴白宮也獲NFL證實，去年超級盃冠軍新英格蘭愛國者，拜訪白宮時，也有許多球員拒絕參加這次活動，全隊有64位球員，只有34位到場。