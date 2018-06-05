涉收逾2千萬當中國間諜！美前國防情報官員被捕

美國司法部4日表示，上週六（2日）聯邦調查局（FBI）逮捕一名國防情報局（DIA）的前官員，他企圖為中國提供國防資料，涉嫌非法為中國從事間諜工作，至少收受80萬美元（約新台幣2376萬元）的酬勞。（圖擷取自DIA臉書）

2018-06-05 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部4日表示，上週六（2日）聯邦調查局（FBI）逮捕一名國防情報局（DIA）的前官員，他企圖為中國提供國防資料，涉嫌非法為中國從事間諜工作，至少收受80萬美元（約新台幣2376萬元）的酬勞。

綜合媒體報導，聯邦調查局2日逮捕58歲男子漢森（Ron Rockwell Hansen），他當時試圖從西雅圖塔科馬國際機場搭乘往中國客機。聯邦調查局指控，漢森試圖將國防訊息傳給中國，非法為中國政府蒐集情報，並收取數十萬美元的酬勞。

美國司法部指出，漢森2006年獲得國防情報局聘用，能夠接觸最高機密權限，並能講一口流利中文和俄語。他在2013至2017年間，定期來往美國和中國，向中國情報單位提供美國軍事和情報資料。

美國助理司法部長德默斯（John Demers）認為，漢森涉嫌以行動背叛美國人和國家安全，也是對他前情報界同事的侮辱。