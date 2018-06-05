六四29週年 香港民眾湧入維園悼念死難者

本月4日正逢六四天安門事件29週年，香港支援愛國民主運動聯合會（支聯會）如同往年，一樣持續在香港維多利亞公園（維園）舉辦悼念集會，大會方面估計有11萬人參與。（法新社）

2018-06-05 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年是六四事件29週年，香港支援愛國民主運動聯合會（支聯會）如同往年，一樣持續在香港維多利亞公園（維園）舉辦悼念集會，大會方面估計有11萬人參與，不過警方指稱只有1.7萬人。此外，在泰國曼谷也有一群大學生拿著標語和看板，在中國駐泰國大使館對面的人行道上紀念六四事件29週年，呼籲世人不要忘記1989年6月4日在北京天安門廣場發生的武力鎮壓群眾事件，要求中國當局給世人交代。

自六四天安門事件以來，香港支聯會年年都會在維多利亞公園舉行悼念晚會，港大學生會則是都會在校內刷淨「國殤之柱」，藉此悼念六四死難者；但是不僅港大學生會不到維園與會，包括中文大學等其餘多所大學的學生會均公布不會參加燭光晚會；外界解讀是因他們對晚會「行禮如儀」感到厭倦，也有人解讀成年輕人對事件的冷漠。

北京天安門母親發起人之一張先玲除感謝參與燭光晚會悼念的群眾，也表示尊重香港年輕人的選擇，但相信他們會以不同的方式追求正義和良知。

悼念晚會於4日晚間8點如期舉行，包含天主教香港教區前主教陳日君、民主黨前主席李柱銘和壹傳媒集團負責人黎智英均有出席，晚會上除有代表向臨時在園內豎立的民主列士紀念碑獻花，也播放了「天安門母親」群體成員的錄影講話，支聯會也重申要求中國大陸「結束一黨專政」的立場。據大會公布，4日的晚會約有11萬5000人參加，不過香港警方提出不同說法，指有只有1.7萬人參加。

此外，在泰國曼谷也有一群泰國大學生，於拿著「莫忘天安門、要民主」標語和看板，到中國駐泰國大使館前紀念六四天安門事件29週年，呼籲世人不要忘記1989年6月4日在北京天安門廣場發生的武力鎮壓群眾事件，要求中國當局給世人交代。泰國警方則是動員近50名警力到現場維安及維持交通，並派出防爆人員在中國大使館附近搜索，不過抗議的學生在發表意見、喊完口號後就直接離去，並未發生衝突或意外。