淡化暴行？ 德極右翼黨魁：納粹不過是粒鳥屎

2018-06-04 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕「納粹」、「希特勒」在德國長久以來都是敏感話題，但德國極右翼民粹政黨「另選擇黨」（AfD）黨主席高蘭德（Alexander Gauland）竟表示，「希特勒和納粹，不過是德國千年成就上的一粒鳥屎」，這企圖淡化納粹罪行的言論引發各界反彈。

《德國之聲》報導，高蘭德上週六（2日）在AfD青年團代表大會發表演講，他雖表示德國人對數以百萬計的納粹受害者承擔有罪責，但又說「希特勒和納粹，不過是德國千年成就上的一粒鳥屎...我們有著光輝的歷史，而且遠遠長於那12年（納粹執政時期）。」

對此，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）怒轟，德國因為12年納粹史而背負著沉重的罪責，「今天，誰要是否認、淡化這段史無前例的反文明罪行，他就不僅僅是在嘲笑受害者，也是在揭開舊的傷疤，並種下新的仇恨」。其他政黨也紛紛痛批高蘭德的言論，認為AfD終於扯下了面具、向納粹受害者的傷口上撒鹽。

AfD的中立派也在週日晚間指責黨魁傳達了「一個右傾無下限之政黨」的形象，要求高蘭德對不當言論公開道歉，「凡對德國歷史存在一丁點分寸感及責任感的政治人物，都絕對不應該發表這樣的言論」。

AfD另一名黨魁莫伊藤（Jörg Meuthen）雖然在承認高蘭德言論不當，但同時也說高蘭德並未美化納粹暴行。

高蘭德也辯稱，在德語中，「鳥屎」是一個極其貶義的詞彙，因此將納粹史稱作鳥屎絕不是對納粹暴行受害者的嘲諷。