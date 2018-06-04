針對美軍有能力摧毀中小島 環時：摧毀就是宣戰

針對美軍參謀首長聯席會議聯合參謀部主任、海軍陸戰隊中將麥肯錫（Kenneth McKenzie）的言論，中國官媒《環球時報》發出一篇社論反嗆。圖為中國轟炸機在南海上空。（美聯社）

2018-06-04 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕美軍是否有能力炸毀中國有主權爭議的人工島礁石？美軍參謀首長聯席會議聯合參謀部主任、海軍陸戰隊中將麥肯錫（Kenneth McKenzie）日前針對記者提問回答，「美軍在西太平洋『攻陷』小島的經驗豐富，乃美軍過去就具備的核心能力」；雖然強調不用過度解讀，不過這番言論仍引人遐想，中國官媒更為此大動肝火。

中國官媒《環球時報》6月1日發出社論批評麥肯錫的言論，強調美軍當然有能力摧毀孤立小島，但宣示與提醒這種能力有時會被視為政治上的挑釁，「中國解放軍其實也已經完全有能力摧毀對中國小島施行打擊的任何攻擊源，包括摧毀支持那些攻擊的海上大型移動平台與軍事基地」。

社論指稱，這也是「解放軍的核心能力」，但中國國防部和總參謀部的將軍從來沒有對外點破這個事實，更沒有針對性很強的向美軍陳述這個事實，中國軍方顯然更加克制。

這篇社論強調，摧毀中國小島就是意味向中國宣戰，作者不認為美國有膽對一個擁核國這樣做；且美中之間互相放狠話、互相刺激的舉動也相當不好，作者提醒如今美國承擔不起與中國在南海一戰的風險與責任，美國的將軍們不應該配合美國媒體發表誇張的妄想。

文章還說，南海的危險在於美國不斷的加強在這個區域的軍事部署，展開更具攻擊性的挑釁活動，從而迫使中國提升島礁的防衛能力，美國又反過來找到展開更多軍事施壓的藉口，周而復始的讓區域局勢不斷上升。

作者強調，如果中美軍事博弈成為南海局勢的主線，對整個地區的和平發展產生嚴重嚴重消極影響，將不會有一個區域內國家從中真正受益，儘管有些國家樂見美國在南海發揮「平衡中國」的作用，但它們必須警惕美國把它們當棋子，在南海下一盤無力控制的兇棋險棋。

社論強調，對來自美國層出不窮的挑釁言論，中方要保持總體上的淡定，美國的體制決定它說的要比做得多，施壓的方式也會翻陳出新；然而看看美國對世界其他地區展開實質性施壓的吃力樣，就很清楚美國有時的「虛張聲勢」，撼動不了像中國這樣的強大國家。