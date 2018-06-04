一個逃漏稅、一個施暴 大韓航空母女同天接受訊問

大韓航空趙顯娥，疑似利用公司旗下客機運送貨物入境南韓，並未依法申報，涉嫌逃漏稅。（歐新社）

2018-06-04 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕大韓航空（Korean Air）趙氏「恐龍家族」醜聞連環爆，長女趙顯娥遭爆，利用公司客機進口貨物涉嫌逃漏稅，媽媽李明姬則因涉嫌對工人施暴，雙雙於今（4）日接受不同單位的問話。

綜合韓媒報導，趙顯娥今日上午現身仁川海關辦公室，當時透過現場媒體，鞠躬向大眾致歉。而在上個月底，警方已至一個大韓航空承包商及數位大韓職員住所，搜出2.5噸疑似走私貨件，目前已全數充公，據信，這些貨物全為趙顯娥所有，她利用大韓航空飛機私載運帶這些貨物入境南韓，為的就是逃稅，這些貨品中，包含了李明姬喜歡的國外花卉種子，另外還有一些高級生鮮蔬果，恐另含檢疫問題。

現年40多歲的趙顯娥，2014年因為一包夏威夷堅果，命令已準備起飛的大韓航空班機再折返登機門，還對機務人員動粗，遭判處緩刑。當時趙顯娥辭去所有職務，沒想到蟄伏多年，今年3月重回大韓航空擔任子公司的社長，仍風波不斷。

趙顯娥在面臨逃漏稅調查時，媽媽李明姬也因涉嫌對工人施暴已被警方2度傳喚調查，首爾警方日前已對李明姬申請逮捕令，今日赴中央地方法院進行訊問。

大韓航空一家人負面新聞一波未平，一波又起，次女趙顯旼先前也涉及隊員工咆哮、潑水；長子趙源泰先前也因為一場行車糾紛，對77歲的老人對粗，不僅如此20年前還因不符資格走後門成功進入仁荷大學就讀，引發不小爭議。