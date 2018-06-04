華為5G設備碰壁 澳洲：將以個案禁止通訊業者採購

2018-06-04 20:33

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國情報機構和澳洲政治人物擔憂，中國電訊設備大廠華為的5G設備可能構成安全風險，澳洲政府週一表示，將決定華為是否對澳洲通訊網路有國安疑慮，並以個案方式禁止該國通訊業者採購華為5G設備。

華為澳洲分公司董事長洛德（John Lord）受訪時，懇請澳洲政府三思，警告如果華為5G設備被拒於門外，不僅將嚴重衝擊華為在澳洲業務，澳洲5G市場因缺乏競爭，發展也會受影響。截至目前為止，澳洲有55%的4G設備由華為提供，4G也是華為在當地的主要業務。

洛德也駁斥澳洲在野黨工黨國會議員丹比（Michael Danby）的指控，稱華為與中興通訊一樣，受到中國政府控制，強調華為是1家私人企業。但面對最近中國又被指干預澳洲內政，經營不透明的華為很難不被牽連。

華為2012年已因為國安疑慮，被禁止向規模達490億澳元的澳洲國家寬頻網路（NBN）供應設備，引發澳、中兩國的外交齟齬。今年5月澳洲政府又說，已承諾提供1億澳元，興建通往索羅門群島的海底電纜線，形同封殺華為一家合資企業在稍早時所獲得的另一條電纜線合約。

澳洲國會未來幾週預料將就限制外國干預澳洲內政的嚴格新法案進行辯論，中國政府已批評這項法案，並呼籲澳洲脫掉「有色眼鏡」，對中國的發展更加正面看待。

此外，澳洲是美國重要軍事伙伴，今年2月即有消息傳出，美國情報單位向澳洲總理滕伯爾簡報華為設備可能衍生的國安疑慮，雖然華為隨後已對澳洲主管機關澄清，但仍難杜悠悠之口。