美第一夫人神隱 連推文「報平安」也被疑假手他人

2018-06-04 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕上個月14號，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）開腎臟手術，白宮官方對外表示手術非常成功。但是自那天以後，都沒有公開露面過，讓外界不斷揣測究竟發生什麼事，網路上更是興起各種陰謀論。加上昨天（3日）有消息指出梅蘭妮亞不會陪川普出席8日在加拿大魁北克召開的G7峰會，更讓人起疑。

根據外電報導，5月30日，梅蘭妮亞的推特發文表示自己安好，望外界不用擔心，「我知道現在媒體超時工作，不停猜測我在哪裡或在做些什麼。但是請放心，我現在與我的家人在白宮內過得很好，也正努力為兒童及美國公民做事。」

但這篇推文一貼出，馬上有網友質疑這則推文是由他人發布，還有人神出川普過去的貼文也用過「超時工作」這個類似諷刺媒體多管閒事的語句。不少人都紛紛要求白宮方面，釋出「梅蘭妮亞拿著今天報紙的照片」，證明她平安無事。

外界之所以會懷疑，是因為先前媒體就曾多次捕捉到梅蘭妮亞甩開川普的手，還會露出悲傷的神情。法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）4月陪同馬克宏訪問白宮時，形容梅蘭妮亞是個有幽默感的女人，但卻沒有自由可言。