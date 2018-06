美第一夫人神隱 連推文「報平安」也被疑假手他人

2018-06-04 22:14

〔即時新聞/綜合報導〕上個月14號,美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)開腎臟手術,白宮官方對外表示手術非常成功。但是自那天以後,都沒有公開露面過,讓外界不斷揣測究竟發生什麼事,網路上更是興起各種陰謀論。加上昨天(3日)有消息指出梅蘭妮亞不會陪川普出席8日在加拿大魁北克召開的G7峰會,更讓人起疑。

根據外電報導,5月30日,梅蘭妮亞的推特發文表示自己安好,望外界不用擔心,「我知道現在媒體超時工作,不停猜測我在哪裡或在做些什麼。但是請放心,我現在與我的家人在白宮內過得很好,也正努力為兒童及美國公民做事。」

但這篇推文一貼出,馬上有網友質疑這則推文是由他人發布,還有人神出川普過去的貼文也用過「超時工作」這個類似諷刺媒體多管閒事的語句。不少人都紛紛要求白宮方面,釋出「梅蘭妮亞拿著今天報紙的照片」,證明她平安無事。

外界之所以會懷疑,是因為先前媒體就曾多次捕捉到梅蘭妮亞甩開川普的手,還會露出悲傷的神情。法國第一夫人布莉姬(Brigitte Macron)4月陪同馬克宏訪問白宮時,形容梅蘭妮亞是個有幽默感的女人,但卻沒有自由可言。

