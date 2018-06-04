巴西少年跑到鯊魚海域戲水 不幸被咬傷重不治

2018-06-04 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名少年與兄弟跑到一處鯊魚常出沒的海域遊玩，結果不幸被鯊魚攻擊下體，造成下體大片的撕裂傷，雖然之後迅速送往醫院急救，經過一夜的急救仍因失血過多傷重不治。

綜合外電報導，這起悲劇發生在巴西的勒西菲（Recife）；6月3日下午，18歲的少年荷西（Jose Ernestor da Silva）與兄弟跑到以鯊魚襲擊人著稱的佩達德海灘（Piedade beach）遊玩，疑似無視警告看板而下水遊玩，結果荷西被鯊魚攻擊下體，造成下體大片撕裂傷，性器官也被咬掉一截。

荷西被救出後便緊急送到醫院急救，院方出動8名醫生連開3小時手術急救，外科醫生嘗試幫他接回性器官並截肢左腿以挽救他的性命，術後被送進加護病房觀察，但最後荷西仍因失血過多而於隔天凌晨4點傷重不治。

醫院的主管表示，當荷西送達醫院時已陷入昏迷，雖然醫院緊急幫他輸血，並在動手術後送進加護病房，但最後仍因低血容性休克而死亡。

荷西的母親並不知情兩個兒子跑去海邊，她知道的時候是荷西的兄弟來電告知出事的消息，她得知後當場崩潰。

荷西的母親說「他瞞著我去，因為他知道我會擔心；我一直以為他在家裡附近玩。」

這起意外已是佩達德海灘不到兩個月的第二例，在今年4月時有名男子被咬掉一隻腿，而這個沙灘自1992年來就有25人死於被鯊魚攻擊的意外；目前荷西的遺體已送到法醫處進行解剖，隨後在6月5日時舉行喪禮。