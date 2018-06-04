超浪費！ 日本夏天夯吃鰻 促銷過剩年丟2.7噸

2018-06-04 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本有夏天吃鰻魚的習俗，尤其在「土用丑之日」，也就是一年當中最熱的一天，要吃鰻魚補身體，但根據環保組織調查，相關促銷活動導致大量蒲燒鰻魚過剩，去年就有2.7噸被當成垃圾丟棄。

《共同社》報導，「綠色和平日本」去年9月至今年1月對18家零售商進行鰻魚銷售狀態問卷調查，今（4）日公布結果。調查顯示，在配合「土用丑之日」等節日的促銷活動中，有不少蒲燒鰻魚因為賣不完而過期，最終被當成垃圾丟棄。

報告指出，去年光是經商家確認過、用有滅絕之虞的日本鰻等製成的蒲燒鰻魚，丟棄量就高達2.7噸，其中至少10家公司被認為有丟棄狀況，僅5家透露丟棄量，但這5家總量就已高達2.73噸，以每條鰻魚約200公克計算，約為1萬3650條。

受訪業者中，僅2家公司pal system和Yaoko回答「零」丟棄，另有一家業者西友則對丟棄量回復「不予公開」。

調查還發現，作為日本鰻出售的產品中，有一部分是美洲鰻。經基因檢查發現55種產品中有4種是美洲鰻。還有11家公司無法完全保證商品與違法捕撈和非法交易無關。

進行調查的小松原和惠指出，「從捕獲鰻苗到銷售的實際流通情況極其不透明。對問題較多的銷售和消費進行調整是當務之急。」