岳飛不算民族英雄？ 港歷史課本：女真也是中華民族

網路流傳香港某本中國史課本中討論「岳飛是民族英雄嗎？」結果上面卻說不恰當，理由是「金國的女真族現在已是中華民族的一分子」、「宋金戰爭不過是一場兄弟之戰」。（圖擷取自網路）

2018-06-04 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳一張圖片，是香港某本中國史課本中在討論「岳飛是民族英雄嗎？」結果上面的答案卻說不恰當，理由是因為「金國的女真族現在已是中華民族的一分子」、「宋金戰爭不過是一場兄弟之戰」等，讓看到的網友都議論紛紛。

外媒報導指出，有香港網友在社群網頁群組「Tai Po 大埔」上貼出中學二年級的中國史課本內容，上頭有兩名同學在對話，其中同學甲說「岳飛戰功卓著，多次打敗入侵的金兵，保衛了漢族大好河山，把他稱為『民族英雄』，真是實至名歸呢！」但同學乙卻回應甲說「金國的女真族現在已是中華民族的一分子。換言之，宋金戰爭不過是一場兄弟之戰，而不屬於民族戰爭。把岳飛視為『民族英雄』，當然並不恰當啊！」這張貼圖因此引發議論。

看到該張貼圖的網友紛紛質疑，「成吉思汗屠殺千萬漢族人，是否中華民族（內蒙蒙古族）英雄？」、「強姦了妳，之後做你老公，他就不是強姦犯了...」、「用現代人的結果加在時空不對的古時的成就，那叫白癡，不如不讀歷史好。」，有人更直言「用同學乙的邏輯來看，吳三桂引清兵入關，也只是『換老闆跳槽』囉？」

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇則指出，同學乙只是藉由修改「不同民族」這個詞的定義（把現代中華民族的定義強行套用於一千年前的中國），便把女真族和漢族的說成是同一個民族，除此之外毫無理據。