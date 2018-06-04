北韓3高階將領川金會前遭撤換 專家這麼說

2018-06-04 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕川金會預計將於6月12日舉行，此歷史性會議在即，今日卻傳出北韓軍方3名高階將領遭到撤換。專家分析，當獨裁者出訪國外時，其政體最為脆弱，金正恩此舉是為防止將領策動叛亂。

綜合媒體報導，國防部長朴永植（Pak Yong Sik）、總參謀長李明洙（Ri Myong-Su）、總政治局長金正覺（Kim Jong Gak）均遭撤換，其中，84歲的李明洙還曾在今年4月的高層會議上，被拍到打嗑睡；而金正覺才剛於今年1月就任總政治局長。未來北韓軍方將由三名較為年輕的溫和派領導。

英國《每日電訊報》報導，特洛伊大學首爾分校的國際關係教授平斯頓（Daniel Pinkston）表示，獨裁者出訪國外時，其政體最為脆弱，金正恩此舉是為防止出訪川金會時，將領在其領域的地位變得穩固或強大，試圖策動叛亂。

美國華府北韓問題專家高斯（Ken Gause）認為，金正恩過去數月對南韓、美國態度的轉變，可能導致北韓人民軍領導階層不滿，因此作出人事調動以穩定軍心，在此關鍵時刻加強黨對軍的控制。

首爾大學教授梁茂進分析，金正恩此舉是要引入更年輕的領袖，支持他發展經濟與國際社會加強交往，改變以往的「先軍」模式，有意為將來的改革鋪路；且若在川金會達成去核化共識，金正恩會遭遇到的反對阻力也相對更小。

《華盛頓郵報》報導，南韓首爾東國大學專事北韓研究的教授金永賢（Kim Yong Hyun）表示，新的軍事領導階層將可帶來軍事經濟事務方面的知識，而非戰鬥策略。