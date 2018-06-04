西班牙特殊「跳嬰兒節」 這小鎮的寶寶們都見過「惡魔」

惡魔在被救世主驅趕的過程中，會跳過寶寶身上替他們吸收厄運。後面孩子們傻眼的表情很耐人尋味。（法新社）

2018-06-04 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕全世界的父母都希望孩子長得健康漂亮，許多西方國家依照宗教習俗都有受洗儀式，希望透過賜福讓孩子平安長大，但西班牙小鎮莫夕亞（Castrillo de Murcia）有著一個超特別祈福儀式「跳嬰兒節」，眾多出生沒多久的小寶寶在大馬路上一字排開，讓「惡魔」從上頭越過，成為獨特景象。

綜合外媒報導，跳嬰兒節（El Colacho）的儀式可以追溯至1620年，是融合了天主教與異教徒的信仰，所發展出來的特別儀式，每年的6月都會舉辦一次。

「惡魔」（Colacho）每年都會穿著亮黃色服裝，手持鞭子與木棍在村莊裡狂奔，攻擊、謾罵路上的村民，而拯救村民的救世主「黑衣人」（black-clad atabalero）會隨著鼓聲出現與惡魔搏鬥。

惡魔戰敗後在逃跑的過程中，會跳過馬路中央躺著的眾多嬰孩，當惡魔從他們稚嫩的身軀上躍過時，也一併吸走了這些孩子們命運中會面臨到的邪惡、汙穢、疾病等等，這時父母會立刻灑上玫瑰花瓣，並將寶寶帶離，這就是當地獨一無二的受洗儀式。

起初這樣的儀式僅為該小鎮所知，但近年來越來越多遊客慕名而來，雖然歷經好幾百年，但尚未傳出有寶寶因此受傷，不過天主教內部仍覺得該受洗方式不是很正規，安全性也備受質疑。

在儀式開始前，天主教神職人員會先替寶寶祈福。（法新社）

身穿黃衣的惡魔會用鞭子、木棍痛毆村內男生，朋友被打的時候，一旁的兄弟們都在看好戲。（法新社）

跳嬰兒節起初僅為該小鎮所知，但因為太過特殊，越來越多遊客慕名而來。（法新社）