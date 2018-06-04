森友學園竄改文件案 日副相麻生退還1年薪沒考慮下台

2018-06-04 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三捲入的森友學園涉賤價取得國有土地弊案已延燒一年多，針對今年爆出政府竄改售地審批文件，日本財務省今（4）日公布調查結果與處分決定，被在野黨追究責任並要求下台的副首相兼財務大臣麻生太郎，將為此案主動退還1年薪水，但沒有考慮要下台負責。

綜合媒體報導，今年3月，媒體揭露森友學園事件中，財務省有關決定出售土地的文件疑遭改寫後，日本政府對此事的立場反覆，國稅廳長佐川宣壽突然請辭後，財務省才承認確有改寫文件，安倍晉三後來出面道歉，並要求麻生太郎負責調查真相。

財務省今日就森友文件竄改問題召開記者會，公布調查結果，認定佐川宣壽指示下屬篡改文件，調查報告指出，雖然佐川是否直接作出指示並不明確，不過多位理財局職員認為受到佐川的指示，而首相官邸和麻生太郎等政府高層並未參與其中。

涉入此案的財務省與近畿財務局相關主管及職員共20人將被懲處，包括佐川宣壽和理財局總務課長中村稔將被停職，這是對日本公務員的第2嚴重的懲處，負責管理這批文件的財務省前官房長岡本薰明則被處以較輕的「嚴重警告」。

麻生太郎在記者會上致歉，並稱「篡改實屬遺憾」，他將主動退還一年的閣僚薪酬。他表示，「將繼續負起責任致力於財務省所承擔的行政領域課題」，表明他會繼續擔任現職，強調「沒有考慮我自身的去留」。