疑與嫩妻有關 「4000人斬」日本富豪離奇暴斃家中

日本企業家野崎幸助日前離奇暴斃家中。（圖擷自endia）

2018-06-04 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本和歌山縣富豪企業家野崎幸助，曾出書分享「睡過4000個女人」的經驗，上個月被發現離奇暴斃在自家豪宅中，體內被驗出毒品反應，當地檢警積極蒐證中，將釐清此案件為單純意外或是謀殺案。

綜合日媒報導，77歲的野崎幸助是田邊市地產大亨，家財萬貫，常常出入高級會所，曾自述睡過4000個年輕辣妹，更在她們身上豪灑了30億日圓（約新台幣8億多），從此獲得「紀州唐璜」的稱號。

2016年一名27歲辣模在野崎豪宅中，竊取價值共6千萬日圓（約新台幣1千600多萬）的現金、珠寶等等，曾轟動一時躍上各大媒體版面，不料這次再被報導，卻是死亡案件。

野崎幸助上個月24日，在家中離奇暴斃，警方在他體內檢測出高濃度毒品反應，有消息指出，他剛新婚沒有多久的妻子年僅22歲，與野崎一名私人助理過從甚密，而該名助理在野崎倒下時，正在案發現場，引此受到警方高度關注，家屬更將野崎的死歸咎在嫩妻身上。

據日本《讀賣新聞》指出，雖死者無明顯外傷，且在體內驗出興奮劑成分，但死者平常似乎沒有使用毒品的行為，案件相當懸疑。當地警方已查扣相關證件，希望能釐清野崎幸助的死亡原因。