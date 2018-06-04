杜特蒂熱吻正妹！當眾kiss讓人群尖叫連連

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在南韓親吻漂亮的菲國女移工。（圖擷自「Rappler」YouTube）

2018-06-04 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）目前正在南韓訪問，他在出席一場活動時當場撩妹，要在韓國工作的菲國美女和他親親，最後正妹受不了總統的拜託，任由杜特蒂的雙唇蓋上了自己的櫻桃小口。

據《BBC》報導，該活動有許多南韓菲國移工出席，兩名菲律賓正妹被邀請上台，站在總統杜特蒂的旁邊。杜特蒂在贈書給她們時，先抱住第一個在她的臉頰上親了一下，然後對第二個女孩比了比自己的嘴唇，示意要嘴對嘴熱吻。

此時台下的菲律賓鄉親忍不住尖叫連連，女孩也害羞得像遇到大明星索吻那樣跳來跳去，但也不敢太過造次，最後還是由杜特蒂主動前傾身體嘟出雙唇，成功和正妹kiss，人們隨即響起歡呼，女孩也又羞又喜不知所措。

然而，杜特蒂此舉引起許多批評，有人直言他看似得到對方的同意，但那是在權力不對等的狀況下，畢竟他可是總統。事實上，杜特蒂過去許多言論都在貶低女性，例如要士兵們對女性反叛軍的陰道開槍，這讓他受到一連串的指責。不過，他仍然在菲國和海外菲律賓移工裡相當有人氣。